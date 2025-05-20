Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Yunanistan takımı Panathinaikos forması giyen Türk basketolcu Cedi Osman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle paylaşımda bulunmuştu. Yunanistan basını, milli basketbolcunun paylaşımını manşetlerine taşıyarak tepki gösterdi.

19 MAYIS PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Cedi Osman paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN BASINI TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan basını, milli basketbolcunun paylaşımı için "Kışkırtıcı" yorumunu yaparak tepki gösterdi. Ayrıca Cedi Osman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına birçok Yunan taraftar da hadsiz yorumlarda bulundu.

The Toc'da yer alan haberde, "19 Mayıs'ın Türkiye'de ulusal yıldönümü olması tesadüf değildir, oysa Yunanistan'da 1994 yılında 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmişti. Panathinaikos FC'den sporcunun paylaşımına ilişkin henüz resmi veya gayriresmi bir açıklama yapılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Sportime'daki haberde ise, "Türk basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'da Pontus Soykırımı'nı anma günü olan 19 Mayıs'ta, yüz binlerce Pontuslunun köklerinden koparılıp yok edilmesine yol açan trajik olaylarla doğrudan bağlantısı olan Mustafa Kemal Atatürk'e destek mesajı göndererek büyük bir karışıklığa yol açtı." denildi.