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Cebrail İrtürk'e Göztepe'den Transfer İlgisi

Cebrail İrtürk'e Göztepe'den Transfer İlgisi
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Bucaspor 1928'in 2005 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk, Göztepe'nin yanı sıra Kasımpaşa ve Eyüpspor'un da radarına girdi. İrtürk, bu sezon 30 maçta görev aldı.

Bucaspor 1928'in 2005 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk ile Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de forma giyen 2005 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk, gösterdiği performansla Süper Lig ekibi Göztepe'nin radarına girdi. Futbola Şanlıurfaspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında Bucaspor 1928'e transfer oldu. Kısa bir süre içerisinde İzmir ekibinin vazgeçilmez isimlerinden olan İrtürk, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cebrail'in, Göztepe başta olmak üzere Kasımpaşa ve Eyüpspor'un da takip ettiği ifade edildi. Kulüplerin, bu transferde liglerin tamamlanması ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte resmi adımlar atabileceği belirtildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 maça çıkan Cebrail İrtürk, 1 gol sevinci yaşadı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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