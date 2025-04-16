Cebrail İrtürk'e Göztepe'den Transfer İlgisi

Bucaspor 1928'in 2005 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk ile Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de forma giyen 2005 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk, gösterdiği performansla Süper Lig ekibi Göztepe'nin radarına girdi. Futbola Şanlıurfaspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında Bucaspor 1928'e transfer oldu. Kısa bir süre içerisinde İzmir ekibinin vazgeçilmez isimlerinden olan İrtürk, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cebrail'in, Göztepe başta olmak üzere Kasımpaşa ve Eyüpspor'un da takip ettiği ifade edildi. Kulüplerin, bu transferde liglerin tamamlanması ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte resmi adımlar atabileceği belirtildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 maça çıkan Cebrail İrtürk, 1 gol sevinci yaşadı. - İZMİR