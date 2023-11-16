ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. ÇBK Mersin, maçı 80-52 kazandı.

ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip ÇBK Mersin 80-52 kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Fatma Öztürk, Çağatay Taşkın

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuıc (3), Aaryn Ellenberg (16), Ayşegül Günay Aladağ (4), Damla Gezgin (8), Gintare Petronyte (4), Joyner Holmes (8), Merve Arı (2), Nazlı Bircan Gökdemir (7), Sevgi Tonguç, Aslıhan Kaçar, Goncagül Kavak

ÇBK Mersin: Asena Yalçın (9), Elizabeth Williams (8), Virag Kıss (4), Melis Gülcan (8), Marina Mabrey (20), Derin Yaya (8), Sinem Ataş (8), Holingsvorth, Alina Iagupova (15), Elif Bati, Meltem Avcı

Periyotlar:

1.Periyot: 14-17 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 29-44 (ÇBK Mersin lehine)

3.Periyot: 44-65 (ÇBK Mersin lehine) - KAYSERİ