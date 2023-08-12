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Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, antrenmanlarını tamamlayarak Adana'ya hareket etti. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular ise kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas antrenmanı ile devam etti.

Reaksiyon çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapan oyuncular, korner ve serbest vuruş çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

İdmanın ardından yeşil-mavililer, Adana'ya hareket etti.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek Azubuike'nin yanı sıra Sinan Osmanoğlu, Mustafa Şengül ve Mame Faye kafilede yer almadı.

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Rizespor Adana Spor Haberler

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