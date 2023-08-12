Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, antrenmanlarını tamamlayarak Adana'ya hareket etti. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular ise kafilede yer almadı.