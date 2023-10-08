Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor'u 1-0 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi. Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Shelvey, Benhur Keser (Dk. 85 Alikulov), Sauer (Dk. 72 Olawoyin), Minchev (Dk. 72 Gaich)
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 84 Tait), Drongelen (Dk. 58 Alim Öztürk), Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Tırpan (Dk. 71 Osman Çelik), Soner Aydoğdu, Holse (Dk. 84 Ntcham), Fofana, Emre Kılınç (Dk. 84 Muhammed Gümüşkaya), Dimata
Gol: Dk. 80 Benhur Keser (Çaykur Rizespor )
Kırmızı kart: Dk.13 Mithat Pala (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 33 Tırpan, Dk. 45+3 Dimata, Dk. 78 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor ), Dk. 75 Zafer Görgen (Yedek Kulübesinde), Dk. 81 Benhur Keser, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.
56. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Fofana'nın ara pasında ceza yayı içerisinde Dimata'nın topuk pasında Holse'nin bekletmeden yerden şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.
68. dakikada Alim Öztürk'ün soldan ceza sahası arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Zeki Yavru'ya çarparak az farkla yandan dışarı çıktı.
80. dakikada Varesanovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Benhur Keser'in kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 1-0.
Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.