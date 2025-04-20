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Çaykur Rizespor ve Eyüpspor Golsüz Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım da gol atma fırsatlarını değerlendiremedi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Can Alp, Mert Bulut

Çaykur Rizespor : Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Berkay Özcan, Alikulov, Jurecka, Olawoyin, Akintola, Sowe

ikas Eyüpspor : Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Akintola, pasını penaltı noktası civarında bulunan Sowe'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada paslaşarak kaleye yaklaşan ikas Eyüpspor'da ceza sahasının önünde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün yerden şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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