Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Jurecka ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Kulüp, Jurecka'ya hizmetleri için teşekkür etti.
Yeşil-mavili kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Jurecka'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor