Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Jurecka ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Yeşil-mavili kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Jurecka'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.