Haberler

Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Jurecka ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Kulüp, Jurecka'ya hizmetleri için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Yeşil-mavili kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Jurecka'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap