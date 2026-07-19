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Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ariss, takımına enerji katacak

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ariss, takımına enerji katacak
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Çaykur Rizespor'un Fas asıllı yeni transferi Zakaria Ariss, Süper Lig'in rekabet seviyesi yüksek olduğunu belirterek takımın enerjisine enerji katacağını söyledi. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Fransa'nın Bastia takımından 4 yıllığına transfer oldu.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Fas asıllı Zakaria Ariss, Süper Lig'in rekabet seviyesi yüksek ve dikkati çeken bir organizasyon olduğunu belirterek, "Takımın enerjisine enerji katacağımı düşünüyorum." dedi.

Fransa'nın Bastia takımından transfer edilerek Karadeniz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni takımıyla Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı hazırlıkları tamamladı.

Genç futbolcu Ariss, AA muhabirine, Erzurum'da yoğun bir tempoda çalışma yaptıklarını söyledi.

Takımdaki diğer oyuncuların kendisini iyi karşıladığını belirten Ariss, "İçlerine hemen kabul ettiler. Kendimi burada ailenin bir parçası gibi hissediyorum. Bu anlayış zaten takımın içinde varmış." diye konuştu.

Ariss, mavi-yeşilli ekibin geçen sezonki performansına değinerek, "Rizespor geçen sezon ligi tarihindeki en iyi sırada tamamladı. Bu hem şehir hem de ekip için çok önemli bir sonuç. Bu sene takıma ben de katıldım ve takım arkadaşlarımla bunu daha iyi yerlere çekmeye, daha iyi yerlerde bitirmeye çalışacağız. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız agresif bir oyuncu görecek"

Türkiye'de ilk kez forma giyeceğini ifade eden Ariss, şöyle konuştu:

"Süper Lig çok dikkati çeken bir lig. İlk kez Türkiye'de, Süper Lig'de oynayacağım ama daha önceden de takip ediyordum. Burada çok önemli takımlar var ve çok zorlu bir lig olacak. Biz de burada kendimizi en iyi şekilde gösterip tekrar ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Beni iyi karşılayan takım arkadaşlarımla çalışmaktan mutluyum. Şehri de kısa bir süre gezme fırsatım oldu ve Rize gerçekten çok güzel bir yer. Takımın enerjisine enerji katacağımı düşünüyorum. Taraftarlarımız agresif bir oyuncu görecek. Sahada enerjisini, her şeyini veren, takımın enerjisini yükselten ve aynı zamanda çok koşan bir oyuncu görecekler. İnşallah çok güzel bir sezon geçireceğiz."

Ariss, 2026 Dünya Kupası'nda Fas ve Fransa'nın önemli bir mücadele ortaya koyduğunu, hayalinin Fas Milli Takımı'nda oynamak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
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