Çaykur Rizespor, Galatasaray maçını kazanmak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Evimizde rakip kim olursa olsun kazanmak istiyoruz, burası net. Evimizde güçlü oyunlar oynadığımızı düşünüyorum." dedi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedeflerinin olduğunu vurguladı.

TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsatan Uçar, "Evimizdeki mutlak kazanmak istediğimiz bir maçtı ve kazanmak için her şeyi yaptık aslında. Üretebileceğimiz maksimal sayıda pozisyon ürettiğimiz, oyun anlamında sadece yaptığımız bir hata, bir kere kalecimize topun geldiği bir maç ama futbol böyle bir oyun. Belki 10'a yakın gol pozisyonuna girip, hepsini harcadığımız ve sonuçtakazanamadığımız bir maç." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, kupada şansları varsa sonuna kadar gitmek istediklerinin altını çizerek, "Bugünkü maçların sonucuna göre bu belli olur. Gönlümüz tabii bir çeyrek final, bir yarı final oynamak istiyor. Bakalım bugünkü sonuçlara göre tekrar değerlendireceğiz." diye konuştu.

Ligde şu ana kadar oynadıkları 6 maçın hepsini kazanabilecekleri bir performans sergilediklerini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız Başakşehir maçında ikinci yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Hepsinde pozisyon ürettiğimiz ama maalesef sonlandırma noktasında çok başarılı değiliz. Bunu kabul etmek lazım. Bunun için yeteri kadar çalışıyor muyuz? Evet, ekiple beraber, oyuncularımızla sonuna kadar çalışıyoruz. Biz bunu kıracağız. İnşallah da bunun kırılacağı maç bu hafta sonu oynayacağımız Galatasaray maçı olur."

Uçar, kendisinin takımın başında olduğu dönemdeki 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynadıklarına işaret ederek, "Zorlu deplasmanlar. Hiçbiri kolay değil ama hepside gerçekten 1 puana, 3 puana yakın olduğumuz maçlardı. Evimizde rakip kim olursa olsun kazanmak istiyoruz burası net. Evimizde güçlü oyunlar oynadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı hakkında düşüncelerini aktaran Uçar, şöyle devam etti:

"Rakip Galatasaray, evet son 3 yılın şampiyonu. Ligimizin kadro değeri en yüksek takımlarından biri. Okan hocayla harika işler yapıyorlar. Dediğim gibi rakipten bağımsız bizim tek hedefimiz var. Kendi saha ve seyircimiz önünde iyi bir futbolla son zamanlarda taraftarımızın yüzünü güldüremedik, farkındayız. Onlardan isteğim, ricam stadı o gün son tamamen doldurmaları, son dakikaya kadar oyuncularımıza destek vermeleri. İnşallah biz de onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz."

Görüşmekte olduğumuz bir, iki oyuncu var. "

Transferle ilgili değerlendirmede bulunan Uçar, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman 'Transfer istemiyorum.' demedim. Transfer istiyoruz ve uzun süredir de gerçekten yönetim kurulumuz uğraş gösteriyor. Bazı oyuncuları son ana getirdik. Bir türlü talihsizlik sonlandıramadık ama şu an itibariyle de görüşmekte olduğumuz bir, iki oyuncu var. Ben de yönetim kurulumuzdan bu konuda olumlu haberler bekliyorum. İnşallah taraftarımızı mutlu edeceğiz bu noktada. Öyle olacağını düşünüyorum. Yarın akşam bitiyor, yarına kadar inşallah olumlu haberler vereceğiz. Olursa ofansif orta saha ve santrafor noktasında çalışmalar devam ediyor. Ama en azından bir noktaya dokunmak istiyoruz."

Transfer konusunda yaşanan sorunlarla ilgili bilgi veren Uçar, "Hepsinin farklı farklı hikayesi var ama bazen kulüp kaynaklı, bazen oyuncu kaynaklı, bazen ülke kaynaklı olmuyor. İnşallah mutlu sonuna ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Laçi'den kupa değerlendirmesi

Yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Laçi ise Ziraat Türkiye Kupa'sında aldıkları sonuçtan memnun olmadıklarını anlattı.

Henüz her şeyin bitmediğini vurglayan Laçi, "Diğer takımların aralarında oynayacakları maçlar var. O maçları da takip edeceğiz. Bizim de son bir Beşiktaş ile maçımız olacak. O maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Laçi, ligde lider Galatasaray ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "Bu maçın zorluğunun farkındayız. Fakat burada kendi evimizde oynayacağız. Bizim için öncelikle skoru kendi adımıza sıfırda, gol yemeden tutabilirsek, gol bulma şanslarımız olacağını düşünüyorum. Bu anlamda hazırlıklarımızı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.