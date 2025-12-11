Çaykur Rizespor'da kulüp doktoru rahatsızlanınca yeşil sahada başhekim görev yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un doktoru Hakan Ayaz'ın sağlık sorunları yaşaması nedeniyle Rize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Kazdal takımın iki maçında yeşil sahada görev aldı.

Yeşil-mavili ekibin doktoru Hakan Ayaz'ın sağlık problemleri yaşamasının ardından takımda görev yapacak doktor ihtiyacı oluştu.

Dr. Kazdal, geçici süreyle görev yapma teklifini kabul ederek Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Atko Grup Pendikspor ile Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında takımın doktoru olarak görev yaptı.

Kazdal, AA muhabirine, takıma katkı sağlamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır kentte görev yaptığını dile getiren Kazdal, "Geldiğim günden bu yana takımı sahada ve statta destekliyorum." dedi.

Kazdal, aynı zamanda bu yıl Çaykur Rizespor'un altyapısında sorumlu doktor olarak da görev aldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"A takımda sorumlu doktorumuz Hakan Ayaz hocamızın bir rahatsızlığı oldu. Dolayısıyla takımın sahaya çıkarken bir doktora ihtiyacı vardı. Hakan hocam destek olup olamayacağımı sormuştu. Ben de elimden geldiğince destek olmak istediğimi söyledim. Hem Çaykur Rizespor'a hem de şehrime hizmet etmek için bir fırsat olarak düşündüm. Gayet güzel, başarı ile tamamlandı. Konyaspor maçını da kazanabilseydik çok daha güzel ve anlamlı olacaktı."

Görevinin iki maçın ardından sona erdiğini aktaran Kazdal, "İnşallah bundan sonraki maçlarda Hakan hocamız devam edecek. Ben de altyapıda görevimi sürdüreceğim. Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevimizde de elimizden geldiği kadar vatandaşımıza ve memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

"Arkadaşlarım, ailem şaşkınlıkla karşıladı"

Arkadaşları ve yakınlarının kendisini yeşil sahada görmesi nedeniyle şaşırdığını anlatan Kazdal, "Arkadaşlarım, ailem şaşkınlıkla karşıladı. Kimse aslında maçta görev yapana kadar bunu bilmiyordu. Ama maçta bir pozisyon gereği sahaya girmemiz gerekince bir şekilde öğrenildi. Arkadaşlarım da genellikle sosyal medyadan öğrendiler ve şaşırdılar. Tebrik edenler oldu, mutlu olanlar oldu." açıklamasını yaptı.

Kendisi için keyifli ve güzel anılar biriktirdiğini belirten Kazdal, "Ortopedi uzmanı olarak da başhekim olarak da şehrime hizmet etmeye çalışıyorum. Çaykur Rizespor bizim önceliğimiz, bizim takımımız. Çaykur Rizespor'un bize ihtiyacı olduğunda nerede vazife gerekirse orada görevimizi yapmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.