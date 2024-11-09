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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 Yenerek 3 Puan Aldı
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Rizespor'un gollerini Hadziahmetovic, Akintola ve Olawoyin atarken, Trabzonspor'un tek golünü Edin Visca kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'un vuruşunda top auta çıktı.

72. dakikada Olawoyin'in vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Akintola meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

81. dakikada savunmanın hatasında topu alan Taha'nın pasında arka direkte bomboş durumda Olawoyin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Olawoyin (Anıl Yaşar dk. 90+2), Ghezzal (Eray Korkmaz dk. 90+3), Varesanovic (Buljubasic dk. 69), Akintola (Emrecan Bulut dk. 90+2), Sowe (Jurecka dk. 90)

Yedekler: Tarık Çetin, Papanikolaou, Ayberk Karapo, Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil (Cham dk. 79), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Visca (Umut Bozok dk. 85), Ozan Tufan (Cihan Çanak dk. 59), Enis Destan (Draguş dk. 59), Banza

Yedekler: Barisic, Hüseyin Türkmen, Umut Güneş, Batagov, Taha Tepe, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Hadziahmetovic (dk. 45+10), Akintola (dk. 71), Olawoyin (dk. 81) (Çaykur Rizespor), Edin Visca (dk. 24) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Varesanovic, Mocsi (Çaykur Rizespor), Enis Destan, Mendy, Okay Yokuşlu, Malheiro (Trabzonspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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