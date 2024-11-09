Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 Yenerek 3 Puan Aldı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Rizespor'un gollerini Hadziahmetovic, Akintola ve Olawoyin atarken, Trabzonspor'un tek golünü Edin Visca kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'un vuruşunda top auta çıktı.
72. dakikada Olawoyin'in vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Akintola meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
81. dakikada savunmanın hatasında topu alan Taha'nın pasında arka direkte bomboş durumda Olawoyin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Olawoyin (Anıl Yaşar dk. 90+2), Ghezzal (Eray Korkmaz dk. 90+3), Varesanovic (Buljubasic dk. 69), Akintola (Emrecan Bulut dk. 90+2), Sowe (Jurecka dk. 90)
Yedekler: Tarık Çetin, Papanikolaou, Ayberk Karapo, Minchev, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil (Cham dk. 79), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Visca (Umut Bozok dk. 85), Ozan Tufan (Cihan Çanak dk. 59), Enis Destan (Draguş dk. 59), Banza
Yedekler: Barisic, Hüseyin Türkmen, Umut Güneş, Batagov, Taha Tepe, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Hadziahmetovic (dk. 45+10), Akintola (dk. 71), Olawoyin (dk. 81) (Çaykur Rizespor), Edin Visca (dk. 24) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Varesanovic, Mocsi (Çaykur Rizespor), Enis Destan, Mendy, Okay Yokuşlu, Malheiro (Trabzonspor) - RİZE