Çaykur Rizespor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde başladı. Antrenman, çeşitli çalışma ve oyun teknikleri ile gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman 5'e 2, geniş alan oyunu, dar alanda çift kale turnuva ve koşu çalışmasıyla tamamlandı. - RİZE

