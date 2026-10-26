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Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekibin gollerini 12. ve 32. dakikalarda Borrelli kaydetti; Trabzonspor ilk yarıda gol bulamadı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut, Borrelli

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Franculino

Goller: Dk. 12 ve 32 Borrelli (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 14 Ariss (Çaykur Rizespor ), Dk. 38 Fabinho ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

4. dakikada Çaykur Rizespor atağında, ceza yayının gerisinden Laçi'nin şutunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Borrelli'nin şutunda top, fileleri havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Aral Şimşir'in içeriye gönderdiği topla buluşan Franculino'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

32. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla kalenin önünde buluşan Borrelli'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını Salah kullandı. Melih Kabasakal'ın vuruşunda, kaleci Fofana topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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