Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Değerlendirme: 'Pozisyon Vermedik'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, hiç pozisyon vermedikleri bir maçta 3 puanı almak istediklerini söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta iç sahada istemedikleri bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Rakibi, ertelenen bir maçı nedeniyle tam anlamıyla analiz etme şansı bulamadıklarını belirten Palut, "Sadece hazırlık maçlarından belli bölümler bize ipuçları verdi. Ayrıca rakibin, aynı hocayla geçen sezon oynadığı son maçlar, bizim için yol gösterici oldu." dedi.

Palut, geçen hafta iyi oynadıkları 35 dakikalık süreyi bu maçta biraz daha artırdıklarını dile getirerek, önde baskı yaparak, paslarla çıkmaya çalışan Alanyaspor'u zorladıklarını ve onları uzun toplarla çıkmaya ittiklerini kaydetti.

"Topa daha çok sahip olan ve arayan taraf Çaykur Rizespor'du"

Futbolun sadece top rakipteyken oynanmadığını vurgulayan Palut, "Top bize geçtiğinde dönem dönem hatalarımız olsa da pas oyunuyla doğru opsiyonları bulup rakip ceza sahasına inerek gol pozisyonları yakaladık. İkinci yarıda ilk yarıya göre dominant değildik ama yine topa daha çok sahip olan ve arayan taraf Çaykur Rizespor'du." diye konuştu.

Palut, ikinci maçlarına çıktıklarını ve çok gol kaçırdıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Hiç pozisyon vermedik. Göztepe maçında da rakip geldiğinin hepsini attı. Bu denklemi lehimize çevirmeliyiz. Bugün pozisyon vermeyen bir takım olarak, üç puanı almak isterdik. Ama pozitif yönden baktığımızda da ilerisi için bölüm bölüm iyi sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Göztepe maçında da 35 dakikalık çok yetersiz bir zaman diliminde bunları görmüştüm. Çok daha iyi olmalıyız. Fizik olarak bir maçı etkin oynadığımız dakikaları maçın sonuna kadar sürdürebilecek kalitede olmalıyız. Oyunumuzu ezberlemeli ve otomatikleştirmeliyiz."

Futbolun bir sonuç oyunu olduğunu anlatan Palut, iki maçta sadece bir puan alabildiklerini hatırlattı.

Palut, önlerindeki RAMS Başakşehir maçının da ertelendiğini hatırlatarak, "Ardından Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yani üç hafta sonunda iki maç oynamış olsak da bir puanda kalmış olduk. Onun için futbol sonuç oyunu yakaladıklarımızı değerlendirip, puan olarak daha iyi seviyelere gelmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını iyi mücadeleden dolayı kutlayan Palut, bir puan kazanan tarafın Alanyaspor olduğunu savundu.

Palut, Ali Sowe'un iki maçtaki performansıyla ilgili soruya ise "Ali Sowe, Göztepe maçında pozisyonlara girerken zorlanıyordu. Çok net değildi. Ama bu maçta netti. Gol pozisyonlarına güçlü girdi. Bu şansızlığını tez zamanda kırmasını bekliyoruz. Ayrıca Sowe gibi birçok oyuncumuz kampa geç başladı. Onları fizik olarak belli seviyeye getirmek zaman alıyor." diye cevap verdi.

Palut, transferler konusunda gelen soruya ise Taylan Antalyalı ile ilgilendiklerini kaleci konusunda ise iki isimle görüşmeleri sürdürdüklerini ve birini alacaklarını sözlerine ekledi.