Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumu kritik

Vatikan'da bir dönem bitiyor gibi! İşte Papa Franciscus'un son durumu
Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor

Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den yanıt

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'Hala Rahat Değiliz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'Hala Rahat Değiliz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'un Samsunspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ettiği maç sonrası teknik direktör İlhan Palut, ligdeki durumlarının hala rahat olmadığını belirtti ve takıma olan güvenini ifade etti.

SAMSUN (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor'a karşı kazanmalarına rağmen ligde hala rahat bir pozisyonda olmadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Fikstür olarak kolay bir fikstürde değiliz. Son 5 haftada zor takımlarla oynadık. Maçların içine girdiğinizde hiçbir maçta rakibe üstünlüğü vermedik. Sonuçlarda ise oyun olarak başa baş gitsek de iyi sonuç alamıyorduk. Son olarak Samsunspor ile karşılaştık. Ayağa kalkmak için zor bir maçtı. Samsunspor ligin flaş takımı. Bu sonuç sürpriz olarak değerlendirilebilir. Maça şanssız başladık. 2-0 ilk yarıyı mağlup bitirdik. Oyun ilk yarıda bu skoru hak etmiyordu. Dengeli bir oyun oldu. Zor maç, deplasman, formda bir takıma karşı oynadık. İkinci yarı bir şeyler yapmamız gerekiyordu. İkinci yarıda 3 değişikle başladık ve sistemi değiştirdik. Zaten ilk yarı da bir oyuncu değiştirmiştik ama yine de risk aldık. Sahadaki enerjiyi değiştirmek ve rakibin oyun ezberini sekteye uğratmak istedik. 2-1'i yakaladıktan sonra Soner'in bir pozisyonu vardı. 3-1 geriye de düşebilirdik ama sonrasında maçı 3-2 kazandık. Ligin dibine yaklaşmaya başlamıştık. Hala daha rahat değiliz. 3 puan çok önemli. Böyle bir takıma karşı 2-0'dan gelip 3-2 kazanmak iyiydi. Bizin en büyük problemimiz istikrarsızlık. Oyuncularımı kutluyorum. Samsunspor altın bir yıl yaşıyor. Geri kalan maçlarda onlara da başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
img

Olaylı maç başını yaktı
img

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

Kurucusu olduğu partiden tek cümleyle istifa etti
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı

Reyting rekortmeni diziden kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.