Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İlhan Palut ile Yeniden Anlaştı
Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, iki yıldır kulübün teknik direktörlüğünü yürüten İlhan Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'la yeniden anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. İstikrarlı şekilde iki yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor