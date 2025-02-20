Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçına Hazırlık Yapıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, kar yağışı altında antrenman yaparak mücadeleye hazırlanıyor.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kar yağışı altında teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve dar alandaki çalışmalarla sona erdi.
Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor