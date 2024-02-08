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Çaykur Rizespor, Muammer Sarıkaya'yı kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeşil-mavili renklere bağlılığını sözleşme imzalayarak gösterdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, "25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Spor

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