Çaykur Rizespor Ligde Kalmayı Garantiledi

Çaykur Rizespor Ligde Kalmayı Garantiledi
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe'yi 6-3 mağlup ederek ligi matematiksel olarak garantilediklerini açıkladı. Palut, oyuncularını tebrik ederken, sezonun taraftar beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe maçının ardından, "En azından çok daha kötüsüyle taraftarımızı üzmedik ve bugün ligi korkmaya başladığımız noktada noktalamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi sahasında 6-3 mağlup ederek 43 puana yükseldi ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, yoğun bir stres altında olduklarını kaydederek, "Ligde son bir buçuk iki aydır içinde bulunduğumuz durum gerçekten kolay bir durum değildi. Antalya deplasmanından sonra başlayan bir yarışın içerisinde bulduk kendimizi. Tabii çok yoğun, stresli zamanlar. Gerçek performansını göstermenin zor olduğu bir baskı periyodu. Bugüne geldiğimiz zaman ise bugün kazansak da bir galibiyete daha ihtiyaç duyduğumuz bir senaryodaydık. En azından 6 puan bizi matematiksel olarak rahatlatacaktı. Onun için bu maçı yüzde 100 kazanmamız gerekiyordu. Sonra Beşiktaş ve Hatay maçından minimum iki puan daha gerekiyordu. Ama bugün çok önemliydi. Evet oyuna baktığınız zaman çok güzel goller attık, gerçekten plana uygun goller attık. Öteki taraftan 3 tane de çok kötü gol yedik. Öne geçtik yakalandık, 4-2 oldu. Rahatladık mı derken bir kötü gol daha, yani sürekli bu heyecan baskı hepimizin üzerinde devam etti. Ama sonra bulduğumuz goller maçı koparmamızı sağladı ve diğer maçlardan gelen sonuçlarda bir şekilde bu negatif yarışı bizim adımıza pozitif bir şekilde sonuçlandırdı" dedi.

Taraftarın istediği gibi bir sezon geçiremediklerinin altını çizen Palut, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten bugün çok iyi oynadılar. Çok kötü goller yediler ama onun dışında çok iyi oynadılar. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, tam istedikleri bir sezon olmadığının farkındayım. Ama en azından çok daha kötüsüyle onları üzmedik ve bugün ligi korkmaya başladığımız noktada noktalamadık. Tabii ki bundan bir başarı payesi çıkaracak değilim. Çok şükrediyorum, yaşadığımız basit bir olay değildi, bu bitti. Dediğim gibi genel manada istediğimizi yapabildiğimiz bir sezon değildi. Ben ve ekibim daha iyisini başarabilirdik" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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