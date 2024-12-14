Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u ağırladı. İlk yarıda Ali Sowe'un attığı golle Rizespor 1-0 önde kapattı. İlk yarıda yaşanan önemli anlar ve sarı kartlar da dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada Hadziahmetovic'ın ceza alanı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altı pasta Adil'in ters vuruşunu kaleci Slowik kornere çeldi.
6. dakikada Akintola'nın sağ kanattan ceza alanına girerek topu ceza alanına gönderdiği esnada top Boranijasevic'in eline çarptı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
8. dakikada penaltıyı kullanan Ali Sowe, kalecinin soluna gönderdiği topta kaleci Slowik başarılı oldu.
18. dakikada ceza alanı sol çarpazdan kaleye gönderen Ghezzal'in şutunda kaleci Slowik başarılı oldu.
24. dakikada Taha Şahin ile sol kanattan gelişen Rizespor atağında Taha topu ceza alanına gönderdi. Kale direğinde topla buluşan Akintola'nın şutu az farkla yandan autta çıktı.
44. dakikada Akintola'nın pasında ceza alanına giren Ali Sowe, altıpasta kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Rachid Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Hojer, Benhur Keser, Varesanovic, Jurecka, Emrecan Bulut, Buliubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Prip, Umut Nayir, Boateng, Adem Kabak, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Ali Sowe (dk. 44) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Olawoyin (Çaykur Rizespor), Jevtovic, Umut Nayir (Konyaspor) - RİZE