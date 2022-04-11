Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını başladı. Deplasmanda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşil-mavililer, çift kale yapılan maç ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Carlos Ponck, Yusuf Sarı fizyoterapistle beraber çalışırken, Sebastian Holmen ile Gökhan Akkan ise antrenmana katılmadı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karadeniz, Rizespor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title