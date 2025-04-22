Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 33. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştiriliyor.
ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 33'üncü haftasında Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen idman; salonda üst vücut kuvvet antrenmanı ile başlayıp, sahada ısınma, dar alanda pas oyunu, çift kale maç ve ardından koşu ile sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor