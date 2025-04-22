Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 33. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştiriliyor.

ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 33'üncü haftasında Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen idman; salonda üst vücut kuvvet antrenmanı ile başlayıp, sahada ısınma, dar alanda pas oyunu, çift kale maç ve ardından koşu ile sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.