Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor 0-0 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu (Dk. 90 Seyfettin Anıl Yaşar), Hojer, Olawoyin (Dk. 82 Mithat Pala), Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic (Dk. 90 Sauer), Zeqiri (Dk. 85 Minchev), Gaich
TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Cebrail Karayel (Dk. 85 Kahraman Demirtaş), Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Prip (Dk. 69 Cikalleshi), Cicaldau, Ndao, Ethemi (Dk. 79 Moreno)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 90+1 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi 0-0 tamamladı.
49. dakikada Shelvey'in ara pası ile ceza sahasına giren Benhur Keser'in yerden pasında, Zeqiri'nin vuruşunda, filelere gitmekte olan topu, Cebrail Karayel çizgiden çıkardı.
62. dakikada yakalanan kontratakta savunmanın arkasına hareketlenen Ethemi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden pasında, Oğulcan Ülgün'ün karşı karşıya şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.
73. dakikada Cicaldau'nun sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Cikalleshi'nin kontrol edip vuruşunda, top üsten auta çıktı.
81. dakikada Moreno'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan soluna uzanarak topu kornere çeldi. Aynı dakika içerisinde Guilherme'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında N'Zonzi'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.
90+2. dakikada Shelvey'in ara pasında Sauer'in ceza yayı üzerinde dönüp vuruşunda, kaleci Slowik'in müdahalesinde direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
Mücadele, 0-0 sonuçlandı.