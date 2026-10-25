Çaykur Rizespor ile Trabzonspor yarın Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak

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Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları maçla birlikte 49. kez karşı karşıya gelecekler.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 maçta bordo-mavililer 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 95 gole, Çaykur Rizespor 44 golle karşılık verebildi.

Rize'de oynanan maçlar

İki takım arasında Rize'de oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor 10, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda bordomavililer 36 gol atarken 25 gol yedi.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları ise Trabzonspor 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

En farklı galibiyetler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile rekabetinde en farklı galibiyete ulaşan taraf oldu. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006 sezonunda da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.

Çaykur Rizespor evinde puana hasret

Çaykur Rizespor, bu sezon sahasında oynadığı 3 karşılaşmanın tamamını kaybetti. Yeşil-mavili ekip, söz konusu maçlarda rakip fileleri havalandıramazken kalesinde 6 gol gördü ve iç sahada henüz puan alamadı. Karadeniz temsilcisi, Trabzonspor karşısında hem kötü gidişatını sonlandırmak hem de taraftarı önünde ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor deplasmanda çıkış arıyor

Trabzonspor ise bu sezon ligde oynadığı 4 deplasman maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Dış sahada 5 gol kaydeden bordo-mavililer, kalesinde 4 gol gördü ve hanesine 4 puan yazdırdı. İç sahadaki performansını Thomas Reis'in gelişinin ardından deplasman maçlarına da taşımayı hedefleyen Karadeniz ekibi, son haftalardaki yükselen grafiğini Rize'de alacağı galibiyetle sürdürmek istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı