Haberler

Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği Maçının İlk Yarısı Golsüz Geçti

Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği Maçının İlk Yarısı Golsüz Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol atamadı ve maç 0-0 berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Halil Dervişoğlu ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

8. dakikada orta sahada topla buluşan Pereira'nın biraz ilerleyerek ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydin, Hojer, Zeqiri, Olawoyin, Papanikolaou, Qazim Laçi, Ali Sowe, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Erdem Canpolat, Taylan Antalyalı, Jurecka, Buljubasic, Sagnan, Efe Doğan, Mithat Pala, Furkan Orak, Bayram Berk Çapoğlu, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Koita, Daryl Franco, M'Baye Niang

Yedekler: Gökhan Akkan, Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Csoboth, Ricardo Velho, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Hasan Temel

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sarı kart: Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Doha'daki zirvenin ardından 25 maddelik bildiri: İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınıyoruz

İslam ülkelerinden İsrail'e çok sert tepki! Tek ses oldular
Her görüşmede Gazze'yi masaya koydu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar

Her görüşmede aynı konuyu gündeme getirdi!
Ali Yerlikaya duyurdu! Çocuklarının yanında babaya saldıran şahıs yakalandı

Çocuklarının yanında babayı tokatlayan şüpheli için gereken yapıldı
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüler infial yarattı! Çocuklarının yanında babaya vuran şahıs için gözaltı kararı

Çocuklarının yanında babaya vuran şahıs için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.