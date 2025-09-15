Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği Maçının İlk Yarısı Golsüz Geçti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol atamadı ve maç 0-0 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Halil Dervişoğlu ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
8. dakikada orta sahada topla buluşan Pereira'nın biraz ilerleyerek ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydin, Hojer, Zeqiri, Olawoyin, Papanikolaou, Qazim Laçi, Ali Sowe, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Erdem Canpolat, Taylan Antalyalı, Jurecka, Buljubasic, Sagnan, Efe Doğan, Mithat Pala, Furkan Orak, Bayram Berk Çapoğlu, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Koita, Daryl Franco, M'Baye Niang
Yedekler: Gökhan Akkan, Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Csoboth, Ricardo Velho, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Hasan Temel
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sarı kart: Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği) - RİZE