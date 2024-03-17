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Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında 0-0'lık beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep Fk'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Casper Hojer'in ara pasıyla topla buluşan Martin Minchev'in şutunu kaleci Florin Nita kurtardı.

11. dakikada sol kanattan ilerleyen Salem Mbakata'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Djilobodji'nin kafa vuruşunda top Gökhan Akkan'da kaldı.

24. dakikada Gaziantep FK atağında Denis Draguş'un pasıyla topla buluşan Deian Sorescu'nun şutunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

41. dakikada sol kanattan ilerleyen Denis Draguş'un, ceza sahası içerisine kadar sokularak yaptığı vuruşta Gökhan Akkan'dan seken top kornere çıktı.

44. dakikada Çaykur Rizespor atağında Emirhan Topçu'nun pasıyla topla buluşan İbrahim Olawoyin'in şutu az farkla auta çıktı.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Khusniddin Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Jonjo Shelvey, Muammer Sarıkaya, İbrahim Olawoyin, David Akintola, Gustavo Sauer, Martin Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Attila Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Dal Varesanovic, Adolfo Gaich, Oumar Diouf, Mame Mor Faye, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Florin Nita, Salem Mbakata, Djilobodji, Nicolas Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Alexandru Maxim, Ogün Özçiçek, Jamiro Monteiro, Deian Sorescu, Denis Draguş

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Junior Morais, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Mirza Cihan, Lazar Markovic, Bahadır Gölgeli, Aliou Badji, Max Gradel

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı Kartlar: Casper Hojer (Çaykur Rizespor) Salem Mbakata (Gaziantep FK) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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