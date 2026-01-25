Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile oynuyor. İlk yarı boyunca takımlar gol bulamadı ve 0-0 eşitliği korundu. Maçın ilerleyen dakikalarında kırmızı kartlar meydana geldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içinde Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Altin Zeqiri, Taha Şahin, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Antonio Augusto, Ali Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Valentin Mihaila, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Adedire Awokoya Mebude, Yakup Ayan, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Conrendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Baran Mogultay, Gaius Makouta, Maestro, Ruan, Efecan Karaca, Ui-jo Hwang, Güven Yalçın
Yedekler: Paulo Victor, Batuhan Yavuz, Fatih Aksoy, Bruno Viana, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, İbrahim Kaya, Steve Mounie, Elia Meschack, Uchenna Ogundu
Teknik Direktör: Joao Peraira
Kırmızı kartlar: Giannis Papanikolaou (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Maestro (dk. 42) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Zeqiri (Çaykur Rizespor) - RİZE