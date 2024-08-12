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Çaykur Rizespor ile Başakşehir arasında eşitlik

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Trendyol Süper Lig'in 1. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta maçında Çaykur Rizespor, Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Çaykur Rizespor lehine verilen serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet Taha Şahin'in ceza sahası içerisine yaptığı ortasını kafa ile karşılayan İbrahim Olawoyin'in vuruşu ile top yerden sekerek David Akintola'nın önünde kaldı. Akintola'nın vuruşu ile top üstten auta çıktı.

14. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Ali Sowe'un şık pasıyla topu önüne alan İbrahim Olawoyin, ceza sahasına kadar sokularak vuruşunu yaptı. Başakşehirli defans oyuncusu son anda ayağını topun önüne koyarak topa yükseklik kazandırdı. Kaleye doğru yönelen topu kaleci Muhammed Şengezer, kornere çeldi.

19. dakikada Çaykur Rizespor atağında Ali Sowe'nin pasıyla topu önüne alan Altin Zeqiri'nin şutunu kaleci Muhammed Şengezer kurtardı.

21. dakikada Casper Hojer'in pasıyla ceza sahası içerisinde Ali Sowe'un ıskaladığı topa vuran Muhammet Taha Şahin'in şutunu kaleci kornere çeldi.

39. dakikada Philippe Keny'nin pasıyla topu önüne alan, ceza sahası içine sokularak çektiği şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada ceza sahası içerisine kadar giren Altin Zeqiri'nin pasıyla topla buluşan Dal Varesanovic'in ceza sahası dışından yaptığı şut dışarı gitti.

45+5. dakikada Casper Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Khusniddin Alikulov'un kafa vuruşuyla top filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Ergin Gözütok, Anıl Usta

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Attila Mocsi, Khusniddin Alikulov, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin, Giannis Papanikolaou, David Akintola, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Benhur Keser, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Muhamed Buljıbasic, Amir Hadziahmetovic, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Martin Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku (Hamza Güreler dk. 29), Lucas Lima, Oliver Kemen, Berat Özdemir, Philippe Keny, Berkay Özcan, Serdar Güler, Joao Figueiredo

Yedekler: Deniz Dilmen, Davidson, Onur Ergün, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Krzysztof Piatek, Emre Kaplan, Burak Sefa Kavraz, Dimitrios Pelkas

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Khusniddin Alikulov (dk. 45+5) (Çaykur Rizespor), Joao Figueiredo (dk. 39) (Başakşehir) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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