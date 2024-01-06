Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve önemli anlar yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada İbrahim Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Adolfo Gaich'in vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR'ın uyarısıyla hakem Cihan Aydın, golü ofsayt nedeniyle iptal etti.
55. dakikada Jonjo Shelvey'in savunma arkasına gönderdiği topu alan Benhur, pasını Emirhan Topçu'ya aktardı. Emirhan'ın vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.
77. dakikada ceza sahası içine giren Casper Hojer'in pasıyla topla buluşan Benhur Keser'in şutu ile top savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
80. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Casper Hojer'in ceza sahası içinde bulunan İbrahim Olawoyin'e pasını aktardı. Olawoyin'in şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
82. dakikada Casper Hojer'in sol kanattan yerden pasında İbrahim Olawoyin, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Casper Hojer, Jonjo Shelvey (Oscar Pinchi dk. 90), İbrahim Olawoyin, Benhur Keser (Halil İbrahim Pehlivan dk. 90), Dal Varesanovic (Gutavo Sauer dk. 71), Altin Zeqiri (Mithat Pala dk. 71), Adolfo Gaich (Martin Minchev dk. 78)
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Attila Mosci, Eray Korkmaz, Mame For Faye
Teknik Direktör: İlhan Palut
Hatayspor: Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 57), Burak Bekaroğlu, Nikola Maksimovic, Kerim Alıcı, Giorgi Aburjania (Aabid Rayane dk. 83), Görkem Sağlam (Oleqovic Dadashov dk. 71), Ömer Faruk Beyaz (Joelson Fernandes dk. 57), Armin Hodzic, Faruq Dele-Bashiru, Sergio Carlos Strandberg
Yedekler: Visar Bekaj, Guy Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, İbrahim Demir, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Dal Varesanovic (dk. 19), İbrahim Olawoyin (dk. 82) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Faouzi Ghoulam, Armin Hodzic (Hatayspor) - RİZE