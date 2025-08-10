Çaykur Rizespor, Göztepe'ye 3-0 Mağlup Oldu

Çaykur Rizespor, Göztepe'ye 3-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye 3-0 yenildi. Göztepe'den Bokele, Emerson ve Dennis golleri ile takımına galibiyeti getirdi.

Trendyol Süper Lig'i ilk haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Janderson'un pasında topla buluşan Bokele'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

90+3. dakikada Rhaldney'den aldığı topla aldığı topla ceza sahasına girerek vuruşunu gerçekleştiren Emerson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

90+6. dakikada Emerson'un pasında ceza sahasının içerisine topla buluşan Dennis'in vuruşunda top filelerle buluştu. 0-3

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Samet Akaydin, Mocsi (Alikulov dk. 81), Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou (Zeqiri dk. 59), Olawoyin, (Laçi Varesanovic dk. 67), Mihaila (Halil Dervişoğlu dk. 59), Sowe, Mithat Pala

Yedekler: Efe Doğan, Anıl Yaşar, Buljubasic, Sagnan, Furkan Orak, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş (Allan dk. 46), Heliton, Rhaldney, Bokele, Olaitan (Furkan Bayır dk. 81), Cherni, Miroshi (Dennis dk. 46), Juan (Sabra dk. 81), Janderson (Emersonn dk. 74)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kart: Papanikolaou, Alikulov (Çaykur Rizespor) Bokele (Göztepe)

Gol: Bokele (dk. 52), Emerson (dk. 90+3) Dennis (dk.90+6) (Göztepe) - RİZE

