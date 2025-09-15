Haberler

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni Uzatma Dakikalarında Yenerek 3 Puan Aldı

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni Uzatma Dakikalarında Yenerek 3 Puan Aldı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçın sonucunu belirleyen gol, 90+3. dakikada Emrecan Bulut'tan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında orta sahada topla buluşan Zeqiri'nin ceza sahası dışı sol çaprazından gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

67. dakikada sol kanattan gelen Qazim Laçi'nin ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Ali Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan Zeqiri'nin ortasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Emrecan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+9. dakikada Papanikolaou'nun müdahalesi sonrasında Zuzek yerde kalınca hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Onyekuru'nun vuruşunda kaleci Fofana, soluna yatarak kurtardı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin (Mithat Pala dk.62), Alikulov (Sagnan dk. 90+6), Samet Akaydin, Hojer, Zeqiri, Olawoyin (Buljubasic dk. 62), Papanikolaou, Qazim Laçi (Emrecan Bulut dk. 79), Ali Sowe, Halil Dervişoğlu (Jurecka dk. 79)

Yedekler: Erdem Canpolat, Taylan Antalyalı, Efe Doğan, Furkan Orak, Bayram Berk Çapoğlu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Oğulcan Ülgün (Samed Onur dk. 68), Göktan Gürpüz (Csoboth dk. 76), Koita, Daryl Franco (Abdurrahim Dursun dk. 83), M'Baye Niang (Onyekuru dk.83)

Yedekler: Gökhan Akkan, Furkan Ayaz Özcan, Ricardo Velho, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Hasan Temel

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Emrecan Bulut (dk.90+3) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Ali Sowe, Olawoin, Samet Akaydin, Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Oğulcan Ülgün, Samed Onur (Gençlerbirliği) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
