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Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi Ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi Ağırlayacak
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maç, 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Rizespor, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibine 1-0 yenilmişti.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep Fk'yi konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 37 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Gaziantep FK'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Papanikolaou maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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