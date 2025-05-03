Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Puan tablosu ortada, kalan maç sayısı ortada. Onun için bu maçın ne kadar önemli olduğunu maç öncesi söylememe gerek yok. Maça teknik ve taktik olarak hazırlanırken artık psikolojik baskıyı da bir kenara bırakamıyorsunuz. Bu baskı, tesis içerisinde oyuncularımızda, biz de insanız ve bu durum zorlayıcı bir etken oluyor. Bugün önemli olan; istekli, arzulu, kazanmaya inançlı bir takım görüntüsüyle sahada yer almaktı. Hatasıyla sevabıyla, maçın ilk düdüğünden sonuna kadar bu azmi gördüm. Çok pozisyona girdik. İkinci yarı tempo daha da arttı. Ofsayttan dönen pozisyonlar oldu. Sonuç olarak 2-0'lık galibiyet... Burada disiplini korumak, kırılmamak, gol yememek çok önemliydi. Taraftar baskısı normal olarak artardı, oyuncuların üzerindeki baskı, sorumluluk alma hissi geriye giderdi. Bir şekilde maçı 2-0 kazandık. Dediğim gibi hatalar yapmadık mı, yaptık. Yaptık ama inancı, arzuyu, kazanma isteğini, bulunduğumuz durumdan sıyrılma azmini ben oyuncularımda gördüm. Bu önemliydi, onları tebrik ediyorum." dedi.

'LİGİN GERİ KALAN PERİYODU İÇİN ÇOK KÜÇÜK BİR ADIM ATTIK'

Bu sene taraftarı üzdüklerini söyleyen Palut, "Taraftarımızı bu sene üzdük, az sevindirdik. En azından bugün güzel bir galibiyet oldu. Ligin geri kalan periyodu için çok küçük bir adım attık. Yarış tüm hızıyla devam ediyor. İlk antrenmandan itibaren çok büyük bir ciddiyetle diğer maçımızın hazırlıklarına başlayıp, gerekli puanları alıp ne kadar gerekli bilmiyorum, bu durumdan sıyrılmamız gerekiyor. Bu ligin üst sıralarına oynamaya benzemiyor. Avrupa'ya gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz heyecanına, bazen kaygısına benzemiyor. Bu çok farklı bir his. Onun için dediğim gibi, gerekli puanları toplayıp bu strese inşallah bir son vermek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep takımı bu sene Selçuk Hoca ile öyle bir iş çıkarıyor, onlara da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

SELÇUK İNAN: GEÇİŞTEN YEDİĞİMİZ GOLLE MAÇI KAYBETTİK

Geçişten yedikleri golle maçı kaybettiklerini söyleyen Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Çaykur Rizespor özellikle yan atışlarda geçişlerde güçlü bir takım. Nitekim hem duran toplarda yandan ortalarda hem de geçişlerde zorluk yaşattılar. Oyunun ikinci yarısında iki takımda maçı kazanmak için çok mücadele etti ama oyunun kontrolünü de kaybetti diyebilirim. Geçişe döndü bir ara oyun. Çaykur Rizespor'da çok geçiş yakaladı biz de yakaladık. Nihayetinde biz faul beklerken yine bir geçişten yediğimiz golle maçı kaybettik. Bugün her iki tarafta maçı kazanmak için mücadele etti ama kazanan taraf Çaykur Rizespor oldu. Tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.