Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 11. hafta maçında Çaykur Rizespor, evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve maçı 1-0 kazandı. Maçta Çaykur Rizespor'un tek golünü Mocsi 83. dakikada attı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Alp

ÇAYKUR RİZESPOR: Yahıaı Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou(Dk. 60 Ali Sowe), Sakyi(Dk. 70 Mihaila), Augusto(Dk. 46 Emracan), Buljubasic(Dk. 82 Taylan), Jurecka

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Atakan, Enzo, Anıl, Jure(Dk. 90 Çağtay), Tresor(Dk. 90 Barış), Matias, Berkay(Dk. 73 Ahmet ), Sam, Sergio(Dk. 63 Camacho), David Fofana

SARI KARTLAR: Papanikolaou, Sakyi, Mocsi, (Çaykur Rizespor )- Atakan, Tresor ( Fatih Karagümrük )

GOL: Dk. 83 Mocsi (Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 11'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Laçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Augusto'nun pasında kale sahasında Jurecka'nın şutunda top ağlara gitti. Ağlarla buluşan top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

13'üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan Çaykur Rizespor'da Laçi'nin sürükleyip ceza sahasına havadan gönderdiği top savunmaya çarparak dışarı çıktı.

16'ncı dakikada Fatih Karagümrük'te David Fofana'nın pasında ceza sahasın önünde topla buluşan Berkay'ın şutunda top dışarı çıktı.

21'inci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Berkay'ın derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sergio'nun şutunda top dışarı çıktı.

22'nci dakikada Fatih Karagümrük'te Larsson'un pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Tresor'un doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top savunmaya çarpıp, dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

56'ncı dakikada Fatih Karagümrük'te Kranevitter'in ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutunda top az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.

59'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanattan Emrecan'ın yerden gönderdiği pasında savunmadan seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Papanikolaou'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.

62'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Ali Sowe'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topa gelişine vuran Hojer'in şutu kalenin solundan dışarı çıktı.

74'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Ali Sowe'nin akrobatik hareketiyle rakibini geçip ceza sahasına gönderdiği ara pasından Jurecka topu dışarı attı.

83'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında havalanan topa arka direkte akrobatik vuruşla kaleye gönderen Jurecka'nın şutu kaleciden sekti. Seken topu Kale sahası içerisinde Mosci, ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
