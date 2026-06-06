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Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması Açıklaması

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Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında çıkan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını, oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini ve resmi bir transfer süreci bulunmadığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı, kulübün bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Pala'nın Çaykur Rizespor Kulübü ile sözleşmesinin devam ettiği vurgulanarak, "Oyuncumuz ile ilgili yürüttüğümüz herhangi bir resmi transfer süreci bulunmamaktadır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında yer alan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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