Çaykur Rizespor'dan maç biter bitmez sert tepki

Güncelleme:
Çaykur Rizespor, 5-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası tepki dolu bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda ''Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

  • Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı sonrasında sosyal medyada hakem Çağdaş Altay'a gönderme yaparak 'Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz.' ifadelerini paylaştı.
  • Çaykur Rizespor, maç sırasında Qazim Laçi'nin kırmızı kart görmesinin ardından 'İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı.' paylaşımında bulundu.
  • Çaykur Rizespor'un paylaşımlarında bir süpürge ve 'Neyi temizliyorsunuz?' görseli yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN SERT TEPKİ

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı sonrasında sosyal medya hesaplarından tepki paylaşımı gerçekleştirdi. Rizespor, hakem Çağdaş Altay'a gönderme yaparak "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

MAÇ ANINDA DA PAYLAŞIM YAPILDI

Öte yandan Rizespor, skor 2-2 iken Qazim Laçi'nin kırmızı kart görmesinin ardından, "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." paylaşımında da bulundu. Paylaşımda, bir süpürge ve 'Neyi temizliyorsunuz?' görseli yer aldı.

Yorumlar (8)

Zeynel Alpaydın:

Ulan oğlum 11 kişiyle oynadığınız zaman bile zaten iyi oynayan bizdik kırmızı kart da sonuna kadar doğru yemeseydin biz mi kırmızı ye dedik sana gelmiş mağdur edebiyatı yapıyorlar




süleyman koç:

Zeynel annene selamlar



hikmet yaşar:

rize her zaman fenere yatmıştır




Aytekin Balpınar:

sev voleybol ?? izle.



Kaya Kartalı:

O pozisyona sarı göstermeyecek hakem düdüğünü assın..




Sorun Suz:

PENALTI DOĞRU BİR KARAR, RİZESPOR YANLIŞ DÜŞÜNÜYOR, doğrusu Rizespor un iki golünden önce hakemin yanlış kararları var, ilk golde frede yapılan yüzde yüz faul verilmedi, ikinci gol öncesi el olmayan pozisyon el var kararı verildi sonuç gol oldu




Haber Muavini:

YA SİZ DE BİSTROL 1000MG YA... ÇAYCISI AYRI, BALIKÇISI AYRI AĞITÇISI... ONLARA DA SARILMIŞ PÜSSÜK BOZUNTULARI AĞLIYOR... İ.İNELER FRED'E FAUL YAPIP İLK GOLÜ ATTINIZ... YİNE FRED KOL GÖVDEYE DAR AÇI POZİSYONDAYKEN EL VERDİ HAKEM VE GOL ATTINIZ... AİKTİRİN GİDİN GÜRCİSTAN'A DOĞRU AĞLAYIN!




Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
