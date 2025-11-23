Çaykur Rizespor'dan maç biter bitmez sert tepki
Çaykur Rizespor, 5-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası tepki dolu bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda ''Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.
- Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı sonrasında sosyal medyada hakem Çağdaş Altay'a gönderme yaparak 'Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz.' ifadelerini paylaştı.
- Çaykur Rizespor, maç sırasında Qazim Laçi'nin kırmızı kart görmesinin ardından 'İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı.' paylaşımında bulundu.
- Çaykur Rizespor'un paylaşımlarında bir süpürge ve 'Neyi temizliyorsunuz?' görseli yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.
ÇAYKUR RİZESPOR'DAN SERT TEPKİ
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı sonrasında sosyal medya hesaplarından tepki paylaşımı gerçekleştirdi. Rizespor, hakem Çağdaş Altay'a gönderme yaparak "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz." ifadelerini kullandı.
MAÇ ANINDA DA PAYLAŞIM YAPILDI
Öte yandan Rizespor, skor 2-2 iken Qazim Laçi'nin kırmızı kart görmesinin ardından, "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." paylaşımında da bulundu. Paylaşımda, bir süpürge ve 'Neyi temizliyorsunuz?' görseli yer aldı.