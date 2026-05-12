Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 15 Mayıs Cuma günü oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümüne aktivasyon çalışmaları ve sürat egzersizleriyle başladı.
Dar alanda oyunlar, taktiksel disiplin ve bitiricilikle devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.