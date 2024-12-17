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Çaykur Rizespor, Artı Değer Vanspor'u 6-0 Yenerek Kupada İlerledi

Çaykur Rizespor, Artı Değer Vanspor'u 6-0 Yenerek Kupada İlerledi
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Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 mağlup ederek grup aşamasına adını yazdırdı. Maçta Jurecka, Emrecan Bulut ve Zeqiri gibi oyuncuların golleri dikkat çekti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Habil Özbakır), Hojer, Buljubasic, Varesanovic (Dk. 46 Doğanay Avcı), Papanikolaou (Dk. 46 Benhur Keser), Zeqiri, Emrecan Bulut (Dk. 63 Hadziahmetovic), Jurecka (Dk. 63 Sowe)

Artı Değer Vanspor FK: Cantuğ Temel (Dk. 89 Sedat Ablak), Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 85 Mert Beler), Muhammed Çoksu (Dk. 84 Boran Yağızer), Rıdvan Dönmez, Kerem Çağatay (Dk. 89 Abdülkadir Akyüz), Muhammed Ali Doğan, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk. 46 Ömer Arda Bilici), Sergen Yatağan, Hasan Bilal, Fuat Bavuk

Goller: Dk. 19 Jurecka, Dk. 25 Emrecan Bulut, Dk. 35 ve Dk. 84 Zeqiri, Dk. 43 ve 45+2 Varesanovic (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 12 Muhammed Ali Doğan (Artı Değer Vanspor FK)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

19. dakikada Zeqiri'nin yerden ceza sahasına ortasında Varesanovic'in şutunda, kaleci Cantuğ Temel'den seken topu önünde bulan Jurecka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Papanikolaou'nun yerden derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Emrecan Bulut'un şutunda, top ağlara gitti: 2-0

35. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Eray Korkmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunda top kaleci Cantuğ Temel'den sekti. Tekrar oyun alanına dönen topu takip eden Zeqiri'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

43. dakikada Eray Korkmaz'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Zeqiri, meşin yuvarlağı kaleci Cantuğ Temel'in solundan ağlara gönderdi: 4-0

45+2. dakikada Zeqiri'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Varesanovic'in şutunda, top kaleci Cantuğ Temel'in ellerinin arasından filelere gitti: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

84. dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Buljubasic'in yerden ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Zeqiri, topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 6-0

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 6-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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