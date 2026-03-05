Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kupa maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Sahada 5'e 2 pas çalışması ve alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.