Haberler

Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, 8 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki idmanda futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kupa maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Sahada 5'e 2 pas çalışması ve alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

İşte Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

İşte Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
AB, İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye 'güçlü ve hızlı yanıt' verecek

Avrupa ülkesine savurduğu tehditler Trump'ın başını ağrıtacak gibi