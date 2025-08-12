Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenmanlar fitness salonunda ve sahada pas ile taktik çalışmalarıyla devam ediyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Karadeniz ekibi karşılaşmanın hazırlıklarına fitness salonunda başladı. Ardından Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sahada gerçekleşen antrenmanda pas ve taktik çalışması yapıldı. - RİZE

