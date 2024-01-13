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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti

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Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası yapılan basın toplantısında teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer açıklamalarda bulundu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "3 gün önce burada kötü bir skorla ayrıldığımız bir maç oynadık. Bu maç her maç gibi önemliydi. İyi giden bir periyottan sonra takımın alabileceği kötü bir sonuç daha, bu genç takımda bazı kırılmalar yapabilirdi. Maç öncesi şartlarına baktığımız zaman, Beşiktaş maçında da ağır hasarlı bir saha vardı. Ama hiç durmayan yağmur ve buna eklenen kar yağışı sahayı göründüğünden çok daha zor bir hale getirdi. İki takım oyuncularını da kutluyorum. Hakemleri de kutluyorum; güzel yönettiklerinden ötürü değil. Bugün 90 dakika herkes emek sarf etti. Bir mücadele maçıydı. Gol çok önemliydi. Hangi taraftan gelirse gelsin çok önemliydi. Skora gitmenin kolay olmadığı bir saha ile karşı karşıyaydık. Biz golü de bulduk. Adana Demirspor'da iyi mücadele etti ama bizim takımın biraz daha isteği olduğunu ben gözlemledim. Hemen kupa maçının hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

HOŞFİKİRER:  BU HAVA ŞARTLARINDA 2 TAKIM GÜZEL MÜCADELE ÖRNEĞİ GÖSTERDİ

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer ise "Ambiyansı iyi olan iki takımın maçıydı. Artık 20'nci yüzyılda yaşıyoruz. Teknolojiden bahsediliyor. Bu zeminlerin ülkemizde büyük sorun olduğunu görüyorum. Oynayanlar insan, bizim çocuklarımız. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Bunlar için herhangi bir maç öncesi her şeylerini yapıyorsunuz. Fakat maçlarda onların sağlığını koruyacak, onları riske atacak hiçbir şeyin önüne geçemiyoruz. Bu başlıca zeminden kaynaklanıyor. Böyle havalarda mücadelenin üst düzey olduğu maçlarda artık taktiğin işlemiyor. Ceza sahasına en çok uzun top atanların gol atacağını maçtan önce söylemiştim. Opsiyonu çok olan 2 takımdı. Bugün çok güzel bir maç olabilirdi. Mücadele güzel oldu. Bu hava şartlarında 2 takım güzel mücadele örneği gösterdi" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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