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Çaycumaspor, Zonguldak Ereğlispor'u 5-3 Yenerek Galip Geldi

Çaycumaspor, Zonguldak Ereğlispor'u 5-3 Yenerek Galip Geldi
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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 8. haftasında, Çaycumaspor kendi sahasında Zonguldak Ereğlispor'u 5-3 mağlup etti. İlk yarı 4-2 sona ererken, her iki takımda da önemli anlar yaşandı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 8. haftasında Çaycumaspor, kendi sahasında konuk ettiği Zonguldak Ereğlispor'u 5-3 yenerek sahadan galip ayrılan takım oldu.

Çaycuma çim sahada saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı Hakan Ergin'in orta hakemliğini, Okan Karakök ve Mertcan Bıçakcı ise yardımcı hakemleri yönetti. Karşılaşmada Serkan Köse ise gözlemci olarak yer aldı. Sahaya galibiyet parolası için çıkan her iki takım gösterdikleri performansla adeta göz doldurdu.

Orta hakem Hakan Ergin'in düdüğü ile ilk yarıda bir hayli top sergileyen her iki takımdan ilk gol sesi konuk takımdan geldi. Zonguldak Ereğlispor karşılaşmanın 10. Dakikasında Yusuf Berber'in ayağından Çaycumaspor kalesine gönderdiği ilk golün ardından Zonguldak Ereğlispor 1-0 öne geçti. Atak üzerine ataklar yapan konuk takım 15. Dakikada yeniden atağa geçerek Eren Aydoğan'ın golüyle maçı 2-0 ile devam ettirdi.

İki golü kendi kalesinde görev ev sahibi takım Çaycumaspor ise 18 ve 21. Dakikada Barış Tufan'ın ayağından rakip kaleye topu göndermesiyle skor değişti ve karşılaşma 2-2 olarak sürdü. 32. Dakika da ise Çaycumaspor'dan Onur Kapsız skoru değiştirerek durumu 3-2 önde götürdü. 44.'üncü dakikada Çaycumaspor'dan Mücahit Uzunyer rakibiyle girdiği pozisyonda maçın orta hakemi Hakan Ergin kırmızı kartı göstererek Çaycumaspor sahada 10 kişi mücadele etti. İlk yarıda karşılaşma 4-2 skorla Çaycumaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.

İkinci yarıda da sahada fırtına gibi esen her iki takımdan gol sesi dakika 46'da geldi. Konuk takım Zonguldak Ereğlispor skoru değiştirdi ve 4-3 maçı sürdüren takım oldu. İkinci yarının 69.'uncu dakikasında Çaycumaspor bir kez daha atağa geçerek skoru değiştirdi ve Oktay Kuçdemir'in ayağından rakip kaleye gönderdiği topu gole çevirdi. Bu dakikalarla birlikte Çaycumaspor 5-3 öne geçti. 90 dakikalık normal sürenin ardından 7 dakikalık uzatma sürelerinde ise ilk yarıda gördüğü sarı kartla birlikte, sarı ve kırmızı kartı gören Çaycumaspor'dan Onur Kapsız oyun dışı kaldı. Bu dakikaların ardından Çaycumaspor sahada 9 kişi kaldı.

7 dakikalık uzatmalarda da gol sesi gelmeyince maçın orta hakemi Hakan Ergin karşılaşmayı bitirdi. Çaycumaspor 5-3'lük skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu. Maçta, 7 sarı çıkarken, 2'de kırmızı kart çıktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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