Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti

Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti
Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti
Güncelleme:
Siirt 1'inci Amatör Lig'deki Anadolu Batur Spor-Siirt Can Spor karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Bir taraftar, maçı yakındaki bir apartmanın çatısında uzanarak izledi. Bu ilginç an, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yorumlarda bulunan futbolseverler, bu hareketi abartılı buldu.

  • Siirt'te bir taraftar, Anadolu Batur Spor-Siirt Can Spor maçını stadyum yakınındaki bir apartmanın çatısında uzanarak izledi.
  • Siirt Can Spor, Anadolu Batur Spor'u 1-5 mağlup etti.
  • Taraftarın çatıda maç izleme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siirt'te amatör ligde oynanan Anadolu Batur Spor-Siirt Can Spor müsabakasında bir taraftar, maçı stadyumunun yakınındaki bir apartmanın çatısında uzanarak izledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇATIYA ÇIKIP UZANARAK MAÇ İZLEDİ

Siirt 1'inci Amatör Lig'in 4'üncü haftasında Anadolu Batur Spor, dün 14.00'te Siirt 2 Nolu Saha'da Siirt Can Spor ile karşılaştı. Bir taraftar, sahanın yakınlarındaki bir apartmanın çatısına uzanarak karşılaşmayı izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Siirt Can Spor'un 1-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sosyal medyaya damga vurdu. Birçok futbolsever, böyle bir tehlikeli harekette bulunmanın abartılı olduğunu, maç izlemek için bu tarz hareketlere gerek olmadığını, en ufak bir hatada can kaybına neden olunabileceğini dile getirdi.

Cemre Yıldız
