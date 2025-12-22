Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti

Siirt'te amatör ligde oynanan Anadolu Batur Spor-Siirt Can Spor müsabakasında bir taraftar, maçı stadyumunun yakınındaki bir apartmanın çatısında uzanarak izledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇATIYA ÇIKIP UZANARAK MAÇ İZLEDİ

Siirt 1'inci Amatör Lig'in 4'üncü haftasında Anadolu Batur Spor, dün 14.00'te Siirt 2 Nolu Saha'da Siirt Can Spor ile karşılaştı. Bir taraftar, sahanın yakınlarındaki bir apartmanın çatısına uzanarak karşılaşmayı izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Siirt Can Spor'un 1-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sosyal medyaya damga vurdu. Birçok futbolsever, böyle bir tehlikeli harekette bulunmanın abartılı olduğunu, maç izlemek için bu tarz hareketlere gerek olmadığını, en ufak bir hatada can kaybına neden olunabileceğini dile getirdi.