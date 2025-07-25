Çatalca'da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
Çatalca'da 80 dönümlük arazi üzerine kurulan Lider Club, bünyesindeki Magical Horses Club ile binicilik tutkunlarına hem profesyonel hem de amatör düzeyde eğitim ve yarış imkanı sunuyor. Lider Club Magical Horses, açık-kapalı 6 manej ve 265 box kapasitesi ve ileri düzey donanımıyla Türkiye'nin sayılı binicilik merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde 80 dönüm arazi üzerine kurulan Lider Club, bünyesindeki Magical Horses Club ile binicilik sporuna hem profesyonel hem de amatör düzeyde hizmet veriyor. Tesis, açık ve kapalı toplam 6 manej, 265 box kapasitesi ve ileri düzey donanımıyla Türkiye'nin önde gelen binicilik merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
Her mevsim binicilik eğitimlerine açık olan kulüpte, başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar farklı yaş ve gruplara yönelik dersler veriliyor. Eğitmenler eşliğinde sürdürülen eğitim programları; engel atlama, at terbiyesi ve pony
aktiviteleri gibi birçok branşı kapsıyor. Özellikle çocuklar için tasarlanmış pony manej alanı da dikkat çeken bölümler arasında.
Tesiste yalnızca bireysel binicilik eğitimi değil, aynı zamanda yarış ve organizasyonlar da düzenleniyor.