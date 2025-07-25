Çatalca'da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 80 dönüm arazi üzerine kurulan Lider Club, bünyesindeki Magical Horses Club ile binicilik sporuna hem profesyonel hem de amatör düzeyde hizmet veriyor. Tesis, açık ve kapalı toplam 6 manej, 265 box kapasitesi ve ileri düzey donanımıyla Türkiye'nin önde gelen binicilik merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Her mevsim binicilik eğitimlerine açık olan kulüpte, başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar farklı yaş ve gruplara yönelik dersler veriliyor. Eğitmenler eşliğinde sürdürülen eğitim programları; engel atlama, at terbiyesi ve pony

aktiviteleri gibi birçok branşı kapsıyor. Özellikle çocuklar için tasarlanmış pony manej alanı da dikkat çeken bölümler arasında.

Tesiste yalnızca bireysel binicilik eğitimi değil, aynı zamanda yarış ve organizasyonlar da düzenleniyor.