Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi

La Liga'nın 4. haftasında bu akşam Real Betis'i konuk edecek olan Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edilirken, İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ANCELOTTİ MEVKİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Relevo'nun haberine göre; Carlo Ancelotti ve kurmayları, Arda Güler'in elit seviyede bir orta saha oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Yönetim, 19 yaşındaki futbolcunun genellikle ceza sahası yakınlarında kalmak yerine, daha derin pozisyonlarda oyun kurma becerisini kullanmayı istiyor.

OYUNA GİRDİ, PUANI GETİRDİ

Geçtiğimiz hafta Las Palmas deplasmanında oyuna sonradan giren Arda Güler, takımına kazandırdığı penaltı ile gelen 1 puanın en büyük mimarlarından oldu.

BETİS KARŞISINDA İLK 11'DE OLACAK

Öte yandan La Liga'nın ilk 3 haftasında 4 puan kaybeden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, ilk 11'i değiştirmeye hazırlanıyor. Relevo'da yer alan diğer bir habere göre; Ancelotti, Arda Güler ve Brahim Diaz'ı 11'e almayı düşünüyor. İtalyan teknik adamın sahaya sürdüğü ilk 11'i sık sık değiştirme konusunda her zaman isteksiz olduğu belirtilse de bu kararı verdiği ifade edildi.

MAÇ PAYLAŞIMINDA YER ALDI

Ayrıca Real Madrid, Real Betis karşılaşması için maç günü paylaşımında kullandığı fotoğrafta Arda Güler'e de yer verdi. Arda, büyük olasılıkla maça ilk 11'de başlayacak. İspanyol devi, 4. hafta maçında bu akşam TSİ 22:30'da Real Betis'i konuk edecek.

İşte o paylaşım;