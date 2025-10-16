Haberler

Carlo Ancelotti: '24 Yıl Sonra Dünya Kupası'nı Kazanmayı Hedefliyoruz'

Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, FIFA Dünya Kupası'na hazırlık sürecinde takımının hedefinin 24 yıl aradan sonra şampiyonluk olduğunu söyledi. Ancelotti, daha fazla ülkenin katılmasının turnuvayı zenginleştireceği görüşünde.

Ancelotti, Real Madrid'den Brezilya milli takımının başına geçmesi ve 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında FIFA'ya açıklamalarda bulundu.

Brezilya'nın Dünya Kupasına hak kazanmasının ardından değerlendirmelerini paylaşan İtalyan teknik adam, "Zaten şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Bu yüzden, FIFA Dünya Kupası'na düzgün hazırlanmak için ihtiyacımız olan zamana sahibiz. Şimdiye kadar her şey yolunda." dedi.

Ancelotti, "Bence bizim ve milli takımı temsil eden oyuncuların sorumluluğu, her Brezilyalının istediğini başarmak, 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmak." ifadelerini kullandı.

Brezilya, son olarak Türkiye'nin de 3. tamamladığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

"Bu fırsata sahiptim ve değerlendirdim"

Real Madrid'den Brezilya'ya geçiş sürecine de değinen Ancelotti, "Bu fırsata sahiptim ve değerlendirdim." dedi.

Ancelotti, şöyle devam etti:

"Çünkü tarihin en başarılı takımı olan ve en çok FIFA Dünya Kupası kazanan Brezilya milli takımının başına geçmenin harika bir fırsat olduğunu düşündüm. Brezilya ile FIFA Dünya Kupası'na hazırlanma fikri inanılmazdı. Bu fırsata sahiptim ve değerlendirdim. Tabii ki Real Madrid'e de teşekkür etmeliyim çünkü bana buraya gelip bu yeni deneyimi yaşama şansı verdi."

Dünya Kupası'na ilk kez 32 takım yerine 48 takımın katılacak olması hakkında ise Ancelotti, "Bence iyi. Çünkü, FIFA Dünya Kupası'na ne kadar çok ülke katılırsa, futbol için o kadar iyi olur. Çok fazla maç olmayacağı için takvimin çok fazla değişeceğini sanmıyorum, bu yüzden iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. FIFA Dünya Kupası'nı biraz daha genişletmek futbolun daha da küreselleşmesini sağlayacak." yorumunu yaptı.

Ancelotti, "FIFA Dünya Kupası, gelmiş geçmiş en önemli turnuva. FIFA Dünya Kupası her zaman herkesin dikkatini çeker. Çok dengeli bir FIFA Dünya Kupası olacağını düşünüyorum. En iyi oyunculardan bazılarına sahip birçok üst düzey milli takım var. Bu yüzden çok eğlenceli bir FIFA Dünya Kupası olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
