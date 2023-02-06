Canlı yayında yardım isteyen Volkan Demirel'den yeni paylaşım: Çocuk bezi, biberon, emzik getirin

Merkez üssü Kahramanmaraş olan AFAD'ın 7.7 olarak duyurduğu deprem, 10 ilimizde şiddetli yıkıma neden oldu. Gözyaşları içinde yardım isteyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den bir paylaşım daha geldi. Demirel, yaptığı paylaşımda, "Lütfen 1 yaş çocuk bezi, biberon, emzik getirin" ifadelerini kullandı.

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremde şiddetli yıkımın yaşandığı Hatay'dan bir yardım çağrısında daha bulundu. Instagram hesabından yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için bebek bezi, biberon ve emzik isteyen Demirel bu isteklerin Hatayspor tesislerine getirilmesini belirtti.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE YARDIM İSTEMİŞTİ

Sosyal medyadan açtığı canlı yayında gözyaşlarına boğulan Demirel, "Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen. Diyerek yardım çağrısında bulunana Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel bir paylaşım yaparak depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Çevre illerde aynı şekilde sadece Hatay değil. Rica ediyorum, Allah rızası için yardım." ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOCUK BEZİ, BİBERON VE EMZİK GETİRİN"

Volkan Demirel, çok konuşulan paylaşımının ardından, yıkılan binaların göründüğü bir video da paylaştı. Demirel, son olarak yaptığı paylaşımda, "Lütfen 1 yaş çocuk bezi, biberon, emzik getirin..." mesajını paylaştı.

İşte Demirel'in yaptığı son paylaşım;



