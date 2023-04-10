Canlı yayında 'Kim ne derse desin' diyen Rıdvan Dilmen'den bomba Şenol Güneş yorumu

Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'ten övgüyle bahseden Dilmen, "Şenol Güneş yönetici üstüdür, kim ne derse desin. Beşiktaş için söylemiyorum bunu ama yöneticiler bu tarz büyük figürleri istemeyebilir. Ancak Şenol Güneş olmasaydı Beşiktaş bu puanları toplayamazdı. Hatta şu anki Trabzonspor'dan farkı olmazdı." dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Geriden gelerek rakibini deviren siyah-beyazlıların performansını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR'DAN FARKI OLMAZDI"

Şenol Güneş'ten övgüyle bahseden Rıdvan Dilmen, "Şenol Güneş yönetici üstüdür, kim ne derse desin. Beşiktaş için söylemiyorum bunu ama yöneticiler bu tarz büyük figürleri istemeyebilir. Ancak Şenol Güneş olmasaydı Beşiktaş bu puanları toplayamazdı. Hatta şu anki Trabzonspor'dan farkı olmazdı." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"PUAN KAYBETSELERDİ ŞAŞIRIRDIM"

Bir hafta önce alınan galibiyetten sonra biraz gevşeklik olur. Biz de büyük takımda oynadık, bu normaldir. Cepte görülen bir 3 puandı ancak yenilen gol Beşiktaş'ı kendine getirdi. Beşiktaş, içerde oynadığı çoğu maça oranla bugün orta sahayı daha çok verdi. Bunun sebebi de maçtan önce yaşanan o rehavet. Beşiktaş bugün puan kaybetseydi çok şaşırırdım.

"SEZON BAŞI GELSEYDİ PUAN FARKI BÖYLE OLMAZDI"

3-1'den sonra Şenol Güneş ve tribünler için Trabzonspor maçı başladı. Hoca kritik oyuncularını kenara aldı, tribünler ise tezahüratlarını farklı yöne evriltti. Beşiktaş'ın sezon ortasında çok maç kaybetmesi, rakiplerinin üst üste maç kazanmaları sonrası 5 maçlık seri yapmak zordur. Anadolu Efes'in Euroleague'de bu sene istediklerini yapamamış olmasını da buna örnek verebiliriz. Böyle durumlarda hocaların ağırlığı ortaya çıkıyor, bir enerji boşalımı oluyor takımlarda. Şenol Güneş sezon başında gelseydi puan farkı asla böyle olmazdı.

"BU TAMAMEN HOCANIN AĞIRLIĞI"

Fenerbahçe kırılgan bir takım mesela. Beşiktaş ise iki haftadır geri düşüp 3-4 gol atıp geri dönüyor. Bu tamamen hocanın ağırlığındandır işte. Şenol Güneş, Jorge Jesus gibi hocalarla çalışmak kolay değildir ancak bu tarz hocaların bir ağırlığı oluyor. Sezon ortasında takım almak çok zordur. Geçen sezon İsmail Kartal'ın da başardığı gibi geldiğinden sonra en çok puan alan hoca olabilir Şenol Güneş.

"KAZANDIĞI HANGİ MAÇI HAK ETMEDİ BEŞİKTAŞ?"

Beşiktaş'ın şu kadroyla sezon sonuna kadar şampiyonluğu kazanacak bir konumda olabileceğini düşünüyorum. Kazandığı hangi maçı hak etmedi Beşiktaş? Galatasaray, iki takımdan burada ayrılıyor biraz. Galatasaray kötü oynarken de kazanabiliyor, çünkü gol yemiyor.

"TRABZONSPOR'DAN FARKI OLMAZDI"

Valerien Ismael'e bir oyuncu küsüp, antrenör farkında olmadan takıma zararlı olabilir. Şenol Güneş'e karşı mümkün değil bu. Ismael'i o zaman takıma getirmek yanlış değildi ancak kulüplerin içinde neler döndüğünü bilemeyiz. Şenol Güneş yönetici üstüdür, kim ne derse desin. Beşiktaş için söylemiyorum bunu ama yöneticiler bu tarz büyük figürleri istemeyebilir. Ancak Şenol Güneş olmasaydı Beşiktaş bu puanları toplayamazdı. Hatta şu anki Trabzonspor'dan farkı olmazdı.