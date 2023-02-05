Canlı yayına yansıdı! Ağzına geleni söyleyen Kerem Aktürkoğlu'nun hedefinde taraftar mı vardı?
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun, Trabzonspor maçında yaptığı pas hatasının ardından küfür ettiği görüntüler canlı yayına yansıdı. Sosyal medyada yıldız futbolcunun bu tepkiyi, pas hatasının ardından homurdanan Galatasaray taraftarına yaptığı iddia edildi.
Trabzonspor'u sahasında konuk eden Galatasaray'da zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun hareketi sosyal medyada gündem oldu.
KEREM'DEN KÜFÜRLÜ TEPKİ
Karşılaşmanın 39. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pas hatası yapmasının ardından sarı-kırmızılı tribünler homurdandı. Bunun üzerine ekrana gelen Kerem'in küfür ettiği görüldü.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Sosyal medyada yapılan yorumlarda milli futbolcunun, bu tepkiyi pas hatası sonrası homurdanan tribünlere gösterdiği iddia edildi.