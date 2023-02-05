Canlı yayına yansıdı! Ağzına geleni söyleyen Kerem Aktürkoğlu'nun hedefinde taraftar mı vardı?

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun, Trabzonspor maçında yaptığı pas hatasının ardından küfür ettiği görüntüler canlı yayına yansıdı. Sosyal medyada yıldız futbolcunun bu tepkiyi, pas hatasının ardından homurdanan Galatasaray taraftarına yaptığı iddia edildi.