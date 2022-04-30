Canlı yayına damga vuran baskın! Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı

Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocaya canlı yayında futbolcuları sulu bir sürpriz yaptı.

FUTBOLCULAR CANLI YAYINI BASTI

Abdullah Avcı'nın röportajını kasketli Trabzonsporlu futbolcuları basarken ellerindeki su şişelerini deneyimli hocanın kafasından aşağıya boşalttı. Renkli görüntülerin oraya çıktığı anlarda yayıncı kuruluşun muhabiri de nasibini aldı.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"NE YAŞADIĞIMI BİLMİYORUM"

Çok karışık duygular içindeyim. Ne yaşadığımı bilmiyorum. Geçen sezon son maçta, Gençlerbirliği maçından sonra soyunma odasında Beşiktaş şampiyonluğa seviniyordu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu izlerken baktım, 'Ben de geçen sene oradaydım' dedim. Sonrasında 'Biz de şampiyonluğa oynayacağız' dedim. Bu kayıtlarda var. Lig başladı ' Trabzonspor şampiyonluğa oynar' dediler. 'Hayır, Trabzonspor şampiyon olacak' dedim.

"ALİ KOÇ, TRABZONSPOR'UN OYUNUNU TEBRİK ETTİ"

İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz dedik. Bugün yarıştığımız takımlar, Trabzonspor'a saygı gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, herkes Trabzonspor'un oyununu tebrik etti. Böyle devam etmeli. Seneye yine bir takım şampiyon olacak.